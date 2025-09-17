La Roma ritrova Sozza, dal secondo derby consecutivo alla furia di Ranieri a Bergamo: "Non ero degno di ricevere le sue spiegazioni..."

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Lazio-Roma, l'attesissimo Derby della Capitale valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Per il fischietto della sezione di Seregno si tratta della seconda stracittadina consecutiva, dato che fu proprio lui a dirigere il match di ritorno della passata stagione (13 aprile 2025 - 32esimo turno di campionato) terminato 1-1 con le reti di Alessio Romagnoli e Matias Soulé.

I giallorossi sono la squadra più arbitrata in carriera dal classe '87 e il bilancio recita 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 14 precedenti. L'ultimo incrocio tra la Roma e Sozza però non è particolarmente positivo e scatenò la furia di Claudio Ranieri nel post partita di Atalanta-Roma in seguito all'intervento del VAR per un contatto in area di rigore tra Mario Pasalic e Manu Koné. L'ex allenatore dei capitolini sollevò numerosi dubbi sull'insolita applicazione del regolamento: "Ci hanno sempre detto che il VAR interviene solo se c'è un evidente errore, questa cosa mi manda ai pazzi. Si vede che Pasalic sbaglia l'intervento e tocca il ginocchio del mio giocatore. Spiegateci come dobbiamo comportarci! L'arbitro aveva fischiato il rigore e doveva rimanere tale. Queste sono le regole, poi se cambiano di gara in gara lo accettiamo, ma non c'è linearità. Sul rigore possiamo discutere, ma spiegateci per giustizia sportiva perché il VAR è intervenuto. Sozza? Non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle...".

Negativo, invece, il bilancio della Lazio con Sozza: 2 vittorie (tutte in trasferta), 2 pareggi e 3 sconfitte.

