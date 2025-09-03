Il massimo col minimo: 16 i giocatori utilizzati da Gasperini nelle prime due. È il dato più basso della Serie A

LAROMA24.IT - 11 titolari più 4 cambi alla prima, gli stessi 11 più 5 sostituzioni, di cui 4 ripetute rispetto al debutto, contro il Pisa. Gasperini ha mostrato idee chiare e ben delineate dal principio, nonostante il calciomercato muovesse il vento e gli animi dei calciatori per l’ultima settimana di fantasie e trattative.

La formazione scelta contro il Bologna è stata ribadita per interezza una settimana dopo nella trasferta toscana. Così i 4 sostituti: El Aynaoui, Dovbyk, Dybala e Rensch sono stati gli stessi a subentrare nelle due gare. Con l’aggiunta di Celik, sabato scorso, che era squalificato alla 1a giornata. 16, dunque, i giocatori utilizzati fin qui dalla Roma: il numero più basso della Serie A, in una classifica che vede il Sassuolo in testa con 22 calciatori diversi già scesi in campo nei primi 180 minuti mentre Como, Milan e Parma, con 17 giocatori, sono le squadre che hanno ristretto il ricambio quasi ai livelli dei giallorossi.

4 i nuovi arrivi del mercato estivo che ancora non hanno vestito la maglia della Roma in gare ufficiali: Ghilardi, rimasto in panchina per entrambe le gare finora, Ziolkowski, che praticamente non ha fatto in tempo neanche a presentarsi, Tsimikas, ufficializzato all’indomani di Pisa-Roma, e l’infortunato Bailey.

All’appello manca ancora Pisilli, oltre a Pellegrini e Baldanzi, materiale umano da recuperare una volta abbassata la serranda del calciomercato come ha già detto Gasperini. Per allungare i lembi della rosa fin dove possibile, in attesa che riaprano i negozi a gennaio.