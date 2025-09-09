9 anni senza vincere derby in trasferta: la Roma ci riprova dopo lo 0-2 del 2016 con Strootman e Nainggolan

LAROMA24.IT – Quel 4 dicembre 2016 si teneva il referendum costituzionale che, tre giorni dopo, sarebbe costato le dimissioni del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Prima di quel derby d’andata, in programma alla 15a giornata, il minuto di raccoglimento per la strage, avvenuta una settimana prima, del charter che trasportava la Chapecoense e precipitato in Colombia provocando 71 vittime sui 77 passeggeri. La Roma indossava un completo di un rosso estremamente autentico e bagnato d’oro soltanto per le incisioni dei numeri, nomi e dei loghi, ricalibrati per l’occasione.

Quel derby, dopo un primo tempo più a favore della Lazio e una ripresa con maggiori chances per la Roma, si rompe al 65’, quando Strootman porta via pallone ed effetti personali a Wallace per poi superare Marchetti. Una decina di minuti dopo sarà Nainggolan a rovesciare di nuovo l’Olimpico con una conclusione da fuori. Lazio-Roma 0-2, resterà l’ultimo derby vinto in trasferta dalla Roma. Almeno finora. Da quasi 9 anni infatti, con 10 incontri nel frattempo tra Serie A e Coppa Italia, la Roma non vince una stracittadina che la vede nominalmente come squadra ospite.

Il fattore campo, a scrollare la lista dei risultati, ha avuto comunque un impatto nei derby dell’ultimo periodo: dal 2017 ad oggi, infatti, se la Roma non ha più vinto in trasferta, la Lazio ci è riuscita soltanto in 2 occasioni su 9. Dei presenti di quel giorno, ben poco sarà presente ancora nelle liste di domenica: Cataldi nella Lazio, espulso dalla panchina, ed El Shaarawy nella Roma, entrambi rimasti ai margini in quel pomeriggio invernale del 2016.

LA LISTA DEI DERBY DAL 2016 IN POI:

2016/17

Lazio-Roma 0-2

Lazio-Roma 2-0 (Coppa Italia)

Roma-Lazio 3-2 (Coppa Italia)

Roma-Lazio 1-3

2017/18

Roma-Lazio 2-1

Lazio-Roma 0-0

2018/19

Roma-Lazio 3-1

Lazio-Roma 3-0

2019/20

Lazio-Roma 1-1

Roma-Lazio 1-1

2020/21

Lazio-Roma 3-0

Roma-Lazio 2-0

2021/22

Lazio-Roma 3-2

Roma-Lazio 3-0

2022/23

Roma-Lazio 0-1

Lazio-Roma 1-0

2023/24

Lazio-Roma 0-0

Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)

Roma-Lazio 1-0

2024/25

Roma-Lazio 2-0

Lazio-Roma 1-1