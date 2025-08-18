Parola al campo: Mancini e Angelino in vetta, Hermoso il 2° difensore più utilizzato. Dovbyk e Ferguson a metà. Tutti i minutaggi delle amichevoli della Roma

LAROMA24.IT – Svilar in porta, Celik, Mancini ed Hermoso come terzetto difensivo, Wesley ed Angelino da quinti, Cristante e Koné in coppia. Più Soulé ed El Aynaoui dietro Dovbyk. Non è, e non potrebbe esserlo per motivi regolamentari, la formazione che sabato sera taglierà il nastro sulla nuova stagione della Roma, vista la squalifica di Celik. Ma è quella che Gasperini, con le sue scelte, tra minutaggi, infortuni e desideri di mercato ancora insoddisfatti, ha fatto emergere.

6 amichevoli, dal Kaiserlautern al Neom, in tre settimane, escludendo dal conteggio i test match iniziali con Trastevere e Unipomezia. Il giocatore col minutaggio più alto è stato Gianluca Mancini, ormai perno centrale di una linea difensiva che sta ancora metabolizzando le nuove linee guida: 474 minuti trascorsi in campo sui 540 complessivi. Dietro di lui Angelino, a 460 minuti, di partenza abbinato a Salah-Eddine almeno nei campetti teorici in cui si gioca a fare le coppie. Ma l’esterno sinistro arrivato a gennaio per 8 milioni più 2 di bonus è finito fuori strada presto: 45 minuti contro il Cannes alla seconda amichevole, poi quel malinconico minuto finale in Lens-Roma. Da lì in poi nessun ingresso fino alla mancata convocazione di sabato scorso. Totale: 46, il più basso tra tutti i giocatori ancora a disposizione. Kumbulla, per dire, è arrivato almeno a 54 minuti. Dall’altra parte, Rensch è riuscito a seguire la scia di Wesley: 275 minuti per il brasiliano, 221 per l’olandese, che ha avuto anche una gara in più a disposizione.

La sorpresa è rappresentata da Mario Hermoso, su cui Gasperini si è espresso con un rispetto quasi religioso guardando al suo curriculum dopo l’ultima amichevole. L’arrivo di Ghilardi dopo 3 amichevoli e l’infortunio di Ndicka che ha saltato 2 gare pre-campionato sono solo una parte delle motivazioni: contro Kaiserlautern, Cannes e Lens i minutaggi di Ndicka ed Hermoso risultano praticamente identici (144 a 138 per l’ivoriano). Contro Aston Villa, Everton e Neom, le gare in cui era disponibile anche Ghilardi, lo spagnolo ha accumulato 63 minuti in più rispetto all’ex Verona. Con 357 minuti in 6 gare, Hermoso è il secondo difensore più utilizzato, dietro a Mancini appunto, ed è il sesto in tutta la rosa. Numeri importanti anche per Celik, a 346, che nelle ultime due uscite ha visto ridurre sensibilmente il proprio tempo a disposizione, con 40 minuti complessivi tra Everton e Neom, magari anche per quell’indisponibilità annunciata per la prima giornata.

Tra i centrocampisti svetta Koné, con 377 minuti che trasportano dalla teoria alla pratica quanto espresso già da Gasperini nell’ultima intervista. Qui, però, le distanze si assottigliano: 358 i minuti di El Aynaoui, testato anche più avanti oltre che nella coppia di mediani, 305 per Cristante. Più staccato invece Pisilli, che ha potuto aggiornare in maniera cospicua il suo contatore soltanto nell’ultima gara: 171 i minuti accumulati, la maggior parte (106) nelle prime due amichevoli. Romano, come Darboe, dopo i 20 minuti col Kaiserlautern sono finiti fuori dal giro.

Davanti il sacco più carico è inevitabilmente quello di Soulé: 359 minuti in campo nelle 6 partite, 5° minutaggio di tutta la rosa, mentre il testa a testa tra Dovbyk e Ferguson viene confermato dai numeri. Quando erano entrambi disponibili, si sono sempre spartiti la gara: Cannes, Lens e Neom, tutte con un tempo a testa. Il minutaggio complessivo dell’ucraino è superiore per via dei problemi fisici dell’ex Brighton, indisponibile con l’Aston Villa e in campo solo 10 minuti in quella successiva con l’Everton. Candidature aperte, invece, per la terza posizione offensiva: se i 56 minuti di Dybala hanno sottolineato il peso di una preparazione ridotta, con 207 minuti Baldanzi supera di poco El Shaarawy, fermatosi a 197. Tant’è che Cherubini ha dovuto lasciare la valigia sul letto per tutta l’estate, guadagnandosi 130 minuti in 5 amichevoli, saltando solo la prova finale col Neom. La squadra di una città che ancora non esiste, come il giocatore che completi il tridente della Roma. Almeno per ora.

I MINUTAGGI DELLE AMICHEVOLI:

Mancini 474'

Angelino 460'

Svilar 450'

Koné 377'

Soulé 359'

El Aynaoui 358'

Hermoso 357'

Celik 346'

Cristante 305'

Dovbyk 305'

Wesley 275'

Ndicka 224'

Rensch 221'

Baldanzi 207'

Ferguson 206'

El Shaarawy 197'

Pisilli 171'

Ghilardi 156'

Cherubini 130'

Vazquez 90'

Dybala 56'

Kumbulla 54'

Reale 46'

Salah-Eddine 46'

Darboe 20'

Mannini 20'

Romano 20'

Saud 20'