NEIL EL AYNAOUI: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Gian Piero Gasperini attende con ansia nuovi rinforzi in vista dell'inizio del raduno fissato il 13 luglio al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e il direttore sportivo Frederic Massara sembra intenzionato a pescare dal calcio francese. L'ultimo nome nel mirino della Roma è Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens: l'interesse da parte dei giallorossi è davvero forte, tanto da aver già presentato una prima offerta ufficiale da circa 20 milioni di euro. La società transalpina ha rifiutato la proposta, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti.

La carriera

Nato il 2 luglio 2001 a Nancy (Francia), Neil El Aynaoui è figlio dell'ex tennista marocchino Younes El Aynaoui (14esimo nel ranking mondiale ATP nel 2003). Muove i primi passi nel mondo del calcio nel club spagnolo CF Gavà e nel 2009 entra nel settore giovanile del Nancy-Lorraine, dove fa tutta la trafila fino a esordire in prima squadra all'età di 20 anni.

Il centrocampista si mette subito in mostra e, in seguito alla buona stagione disputata nel Championnat National (la Serie C), nell'estate del 2023 accetta la chiamata del Lens. La società giallorossa, piazzatasi al secondo posto in classifica in Ligue 1, lo acquista per 600.000 euro.

L'esordio arriva soltanto il 24 settembre 2023 contro il Tolosa, poiché è costretto a saltare le prime cinque giornate di campionato in seguito a un'espulsione diretta rimediata nell'ultima gara con il Nancy per un fallo di reazione. Nella prima annata con il Lens disputa 31 partite tra tutte le competizioni (tra cui 3 in Champions League e 2 in Europa League) e mette a referto 1 gol e 4 passaggi vincenti. La stagione 2024/25 è la più prolifica della sua carriera (ben 8 reti, di cui 3 su rigore, e miglior marcatore del Lens in Ligue 1), ma viene frenato da alcuni infortuni e scende in campo in 25 occasioni.

Per quanto riguarda la nazionale, El Aynaoui ha esordito con il Marocco Under 21 ed è in attesa di una chiamata dalla selezione maggiore.

Le caratteristiche tecnico-tattiche

Neil El Aynaoui è un calciatore di piede destro alto 185 centimetri e rappresenta il prototipo di centrocampista moderno. Si tratta di un giocatore dalle caratteristiche principalmente difensive, ma nelle ultime stagioni ha migliorato il feeling con il gol (17 reti tra Nancy-Lorraine, Lens B e Lens B, di cui ben 8 nell'annata 2024/25). Il classe 2001 può agire da mediano davanti alla difesa, da centrocampista centrale e anche da mezzala e grazie alla sua struttura fisica è abilissimo nei duelli e nei recuperi, come dimostrato soprattutto nella partita del 12 novembre 2023 contro il Marsiglia (18 duelli e 9 recuperi).

Neil El Aynaoui vs OM | 86 minutes 18 duels disputés, 9 récupérations ⚔️ pic.twitter.com/jArQ9OhIJJ — JuegoMarroquí ?? (@JuegoMarroqui) November 13, 2023

Soffermandoci su questi due aspetti e considerando gli ultimi 365 giorni, El Aynaoui ha una media di 1.70 intercetti e 1.93 blocchi a partita: in questi dati rientra rispettivamente nel 94esimo percentile e 95esimo percentile tra i centrocampisti che militano nei top 5 campionati europei, in Champions League e in Europa League. Bene anche nella gestione del pallone: nelle ultime 3 stagioni ha in media l'85.1% di passaggi riusciti (90.3% corti e 88.9% medi). El Aynaoui è quindi un calciatore molto utile sia in fase di recupero del pallone sia in costruzione e, osservando la heatmap stagionale, si può notare come spazia su tutto il fronte del centrocampo. Secondo il portale di statistiche FBref, il suo stile di gioco somiglia molto a quello di Hugo Larsson dell'Eintracht Francoforte, Anton Stach dell'Hoffenheim e Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach. Al settimo posto di questa speciale classifica di paragone c'è anche Bryan Cristante.

L'incognita principale riguarda gli infortuni: nella stagione 2024/25 è stato costretto a fermarsi per tre problemi fisici, restando ai box per 10 partite. Lo stop più grave subito è quello al ginocchio, che lo mise ko dal 25 luglio 2024 al 15 settembre. Inoltre, in caso di trasferimento alla Roma, si tratterebbe della prima vera esperienza calcistica al di fuori della Francia, motivo per cui avrà sicuramente bisogno di tempo per ambientarsi e conoscere una nuova cultura. Da non sottovalutare l'eventuale assenza in caso di convocazione con il Marocco per la Coppa d'Africa 2025 (dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026).

La grande crescita avuta nell'ultima stagione ha comunque attirato l'interesse di numerosi club europei e, oltre alla Roma, sulle sue tracce ci sono anche Juventus, Lazio e Aston Villa. Ora starà ai giallorossi decidere se affondare il colpo per anticipare la concorrenza e regalare a Gasperini una nuova pedina per il centrocampo.