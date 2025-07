L'estate di Dybala: l'addio di Paredes, il rientro in gruppo e la voglia di restare, ma per il rinnovo nessun appuntamento

"La Joya" è stato il più acclamato dai tifosi a Trigoria e non c'è da sorprendersi. I sostenitori giallorossi non vedono l'ora di rivederlo in campo e anche Paulo Dybala ha tanta voglia di Roma. L'ha dimostrato presentandosi in ritiro in una condizione invidiabile, tanto che ieri, nel giorno del raduno, ha svolto già 2/3 dell'allenamento con il resto del gruppo. Il piano prevede che gradualmente rientri totalmente in gruppo: va recuperata solo la forma fisica, visto che al momento non sente dolori. Nei giorni scorsi c'è stato un colloquio con mister Gasperini e l'argentino è contento di poter lavorare di nuovo con lui dopo il periodo a Palermo: il numero 21 è motivato e la sua ferma volontà è quella di restare nella Capitale, nonostante nelle scorse giornate sia partito e abbia lasciato la Roma il suo caro amico e compagno di nazionale Leandro Paredes (hanno anche passato parte delle vacanze insieme), il quale ha parlato anche del desiderio di lavorare di nuovo con lui. A proposito del futuro di Paulo, va registrato che il precedente direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi aveva fissato con Novel, agente di Dybala, un incontro a fine mercato, per discutere un nuovo accordo, ma dall'insediamento di Massara, come raccolto dalla redazione di LAROMA24.IT, non ci sono state novità in merito. Da ambienti vicini al giocatore non filtra fretta, però, anzi: il contratto per la stagione corrente c'è e c'è tanta voglia di fare bene in giallorosso.

LR24