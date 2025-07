CLAUDIO ECHEVERRI: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Christian Deiuri) - Tra gli ultimi nomi usciti per rinforzare la trequarti giallorossa c'è anche Claudio Echeverri, classe 2006 di proprietà del Manchester City. L'argentino potrebbe arrivare nella Capitale in prestito dai Citizens, anche se la Roma starebbe cercando di aggiungere un'opzione per il giocatore. Si tratta senza dubbio di uno dei maggiori talenti in rampa di lancio del calcio argentino, al quale la formazione di Guardiola vorrebbe dare minuti altrove per fargli fare esperienza.

Dopo essere sbarcato in Premier League a gennaio infatti, Echeverri ha trovato poco spazio, accomodandosi spesso e volentieri in panchina, data la grande abbondanza nel reparto offensivo del City. Per lui soltanto una presenza in campionato, una in FA Cup e una al Mondiale per Club, condita peraltro da una splendida rete su punizione nel 6-0 rifilato all'Al-Ain.

La carriera

Echeverri ha mosso i primi passi nel Deportivo Luján, prima di trasferirsi al River Plate all'età di 9 anni nel 2015. Nei Millionarios ha compiuto tutta la trafila delle giovanili, prima di esordire a 17 anni il 23 giugno 2023 in prima squadra, in Primera Division contro l'Instituto. Dopo aver mostrato alcuni lampi di talento, trova sempre più continuità nel 2024, in cui diventa titolare fisso del club di Buenos Aires e attira su di sé gli occhi delle big europee. A spuntarla è il Manchester City, che nel gennaio 2024 lo acquista per 18,5 milioni di euro, lasciandolo però ancora in prestito agli argentini per un altro anno. Conclude la stagione con 4 reti in 42 presenze in tutte le competizioni, e a gennaio 2025 sbarca in Inghilterra.

Nelle nazionali giovanili, el Diablito ha spesso e volentieri indossato la fascia di capitano e la maglia numero 10. Nel 2023 è salito alla ribalta grazie alla tripletta realizzata contro il Brasile nei quarti di finale del Mondiale U17; in quell'occasione l'Argentina si fermò in semifinale, sconfitta ai rigori, ma Echeverri ha comunque chiuso come capocannoniere della rassegna a quota 5 gol. Anche nel Campionato sudamericano U20 il talento argentino ha brillato, concludendo la rassegna come secondo marcatore con 6 reti, e guidando la Seleccion ad una roboante vittoria per 6-0 sul campo del Brasile, in cui ha contribuito con una doppietta.

Le caratteristiche tecniche

Claudio Echeverri è un trequartista naturale, che può adattarsi anche a giocare sulla fascia. Il piede forte è il destro, con cui fa praticamente tutto: dribbling, tiro e assist sono tra i punti di forza, con un vasto arsenale di finte per saltare gli avversari e imbucare per i compagni. Dal punto di vista fisico non è imponente, dato il metro e 71 di altezza, ma molto agile e rapido.

La sua visione di gioco, unita alla grande tecnica di base, lo rende un giocatore imprevedibile e difficile da decifrare per le difese avversarie. Le grandi doti balistiche lo portano ad essere anche molto bravo sui calci piazzati, come ha dimostrato nel Mondiale per Club, dove ha fulminato il portiere dell'Al-Ain con una grande punizione dal limite dell'area.

Data la giovane età deve fare esperienza per imporsi contro le difese europee - ed è anche per questo che il Manchester City lo cederebbe in prestito per farsi le ossa -, ma le qualità ci sono tutte. E chissà che non possa esplodere proprio in Serie A con la maglia della Roma.