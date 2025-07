ANTONIO ARENA: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Christian Deiuri) - Superata la deadline del 30 giugno per sistemare il bilancio con le cessioni, il mercato della Roma può finalmente prendere il via anche in entrata. Il primo colpo messo a segno dal ds Massara nella sua nuova avventura in giallorosso potrebbe essere Antonio Arena. Il direttore sportivo giallorosso sembra essere infatti riuscito a sfruttare il canale preferenziale con il Pescara, dove lui stesso ha militato per quattro stagioni, per accaparrarsi le prestazioni di uno dei talenti più luminosi d'Italia.

Classe 2009, lo scorso 7 marzo Arena ha fatto il suo esordio in Serie C a soli 16 anni e 25 giorni, subentrando al minuto '66 nella gara contro la Lucchese; ha poi impiegato solo otto minuti per firmare il 4-1 e diventare così anche il più giovane di sempre a segnare tra i professionisti in Italia. Il tecnico Baldini, che più volte lo ha ricoperto di elogi in conferenza stampa, gli ha poi dato fiducia in altre tre occasioni, sempre da subentrato: Arena lo ha ripagato con un assist nella vittoria per 0-3 sul campo del Pontedera.

Le origini

Gioiello proveniente dal settore giovanile del club adriatico, Arena è nato e cresciuto in Australia nell’Academy M&U Football, prima di approdare a Pescara nel 2023. Possiede, oltre al passaporto australiano, anche quello italiano grazie ai nonni originari proprio dell'Abruzzo. E la Nazionale italiana non se lo è fatto scappare, convocandolo con la selezione Under 16 lo scorso mese di gennaio. Fino allo scorso anno Arena aveva difeso i colori australiani nelle nazionali giovanili, ma ora è un perno dell'Italia Under 17, con cui ha preso parte a maggio agli Europei di categoria. Per lui anche un gol nella gara d'esordio contro la Repubblica Ceca, nell'avventura culminata con l'eliminazione ai calci di rigore contro il Portogallo in semifinale.

Le caratteristiche tecniche

Nella sua breve carriera, Arena ha dimostrato di possedere mezzi tecnici di ottimo livello, ai quali unisce anche un fisico già importante malgrado la giovanissima età. Alto 188 cm, rappresenta un modello di centravanti del futuro, forte fisicamente ma abile anche con il pallone tra i piedi. Su di lui avevano messo gli occhi praticamente tutte le big del calcio italiano ma non solo, dato che anche il Real Betis e alcuni club di Premier League avevano chiesto informazioni nei mesi passati. Brava dunque la Roma ad anticipare la concorrenza e portarsi a Trigoria uno dei gioielli del panorama giovanile nazionale.