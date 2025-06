Massara l'antidivo: dal capolavoro Milan al chiaroscuro al Rennes

LAROMA24.IT - Tra addii e arrivi, un ritorno in casa Roma: Frederic Massara è prossimo ad assumere la carica di direttore sportivo del club giallorosso dopo la rescissione consensuale con Florent Ghisolfi e a costruire la squadra a disposizione di Gian Piero Gasperini. Nato a Torino il 11 novembre 1968, di madre francese, da calciatore era una seconda punta guizzante, con una carriera in giro per l'Italia, principalmente tra Serie B e Serie C. Dopo un inizio da allenatore, Massara ha mosso i suoi primi passi nel mondo dirigenziale dietro l'ala imponente di Walter Sabatini, figura da cui però non ha ereditato l'enfasi e l'impetuosità caratteriale. Al contrario, Massara è noto per essere un professionista taciturno, che non ama stare sotto i riflettori, un vero e proprio "antidivo" nel panorama calcistico.

CASA ROMA - Riavvolgendo il nastro della sua prima tappa in giallorosso, l'arrivo è datato 2011 al fianco di Walter Sabatini dopo l'esperienza condivisa al Palermo. Massara ne raccoglie l'eredità quando Sabatini lascia il club a ottobre e guida la direzione sportiva - con Luciano Spalletti sulla panchina della Roma - fino ad aprile 2017 e all'approdo di Monchi a Trigoria. Durante questo periodo, la sua operazione più rilevante nel mercato di gennaio 2017 fu l'arrivo in prestito di Clement Grenier dal Lione, giocatore che però non lasciò un segno tangibile. Successivamente, dopo una parentesi nel gruppo Suning, Massara fa ritorno a Roma per affiancare Monchi. Con l'addio dello spagnolo nel marzo 2019, contestuale all'esonero di Eusebio Di Francesco, Massara assume nuovamente il ruolo di DS ad interim fino al termine di quella stagione, conclusa con Claudio Ranieri in panchina. In questa seconda breve parentesi, non ha avuto modo di operare sul mercato non essendoci finestre di trasferimento attive.

Principali Acquisti Roma (Stagione 2016/17, solo mercato invernale):

Emerson Palmieri (Santos, 2,00 mln €) - riscatto formalizzato in quella stagione

Clément Grenier (Olympique Lione, Prestito - operazione di gennaio)

Rientri da prestito: Norbert Gyömbér (Pescara)

Principali Cessioni Roma (Stagione 2016/17, solo mercato invernale):

Juan Iturbe (Torino, Prestito)

Norbert Gyömbér (Akhmat Grozny, Prestito)

IL CAPOLAVORO MILAN - È a Milano, destinazione Milan, dove Massara approda nell'estate del 2019 e lascia la sua impronta da direttore sportivo nel connubio con Paolo Maldini vincendo anche uno scudetto nella stagione 2021/2022. I due, in quattro anni tra il 2019 e il 2023, recapitano a Milanello più di 25 acquisti. Nel conteggio, senza considerare giocatori presi in prestito e non riscattati, spiccano gli acquisti di Rafael Leao e Mike Maignan dal Lille, di Fikayo Tomori e Olivier Giroud dal Chelsea, di Theo Hernandez dal Real Madrid, di Ismael Bennacer dall'Empoli e di Sandro Tonali dal Brescia. E ancora, dal rendimento a fasi altalenanti, come Alexis Saelemaekers. Tuttavia, nell'ultimo periodo, non sono mancati investimenti che non hanno convinto appieno o che hanno deluso le aspettative dei tifosi rossoneri: si pensi ad Alessandro Florenzi (inizialmente in prestito), Rade Krunic, Yacine Adli, Junior Messias, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré, Jens Petter Hauge e, in particolare, Charles De Ketelaere, acquisto oneroso che non ha reso a Milano per poi esplodere, paradossalmente, proprio sotto la guida di Gasperini all'Atalanta.

MILAN (2019-23)

Principali Acquisti (Stagione 2019/20):

Rafael Leão (Lille, 49,50 mln €)

Theo Hernández (Real Madrid, 22,80 mln €)

Ismaël Bennacer (Empoli, 17,20 mln €)

Rade Krunić (Empoli, 8,60 mln €)

Léo Duarte (Flamengo, 10,60 mln €)

Ante Rebić (Eintracht Francoforte, Prestito biennale)

Alexis Saelemaekers (Anderlecht, Prestito 3,25 mln € - Gennaio)

Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy, Gratuito - Gennaio)

Simon Kjær (Siviglia, Prestito 2,5 mln € - Gennaio)

Principali Cessioni (Stagione 2019/20):

Patrick Cutrone (Wolverhampton, 18,00 mln €)

Krzysztof Piątek (Hertha BSC, 24,00 mln € - Gennaio)

Suso (Siviglia, Prestito - Gennaio)

Ricardo Rodríguez (PSV Eindhoven, Prestito - Gennaio)

Principali Acquisti (Stagione 2020/21):

Sandro Tonali (Brescia, Prestito 10,00 mln €)

Alexis Saelemaekers (Anderlecht, Riscatto 7,65 mln €)

Ante Rebić (Eintracht Francoforte, Riscatto 6,70 mln €)

Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt, 4,80 mln €)

Brahim Díaz (Real Madrid, Prestito)

Fikayo Tomori (Chelsea, Prestito 588 mila € - Gennaio)

Soualiho Meïté (Torino, Prestito 500 mila € - Gennaio)

Mario Mandžukić (Al-Duhail, Gratuito - Gennaio)

Principali Cessioni (Stagione 2020/21):

Suso (Siviglia, Riscatto 21,70 mln €)

Lucas Paquetá (Olympique Lione, 23,44 mln €)

Principali Acquisti Milan (Stagione 2021/22):

Fikayo Tomori (Chelsea, Riscatto 31,60 mln €)

Mike Maignan (Lille, 15,40 mln €)

Sandro Tonali (Brescia, Riscatto 9,60 mln €)

Olivier Giroud (Chelsea, 2,85 mln €)

Yacine Adli (Bordeaux, 8,50 mln € - poi lasciato in prestito al Bordeaux)

Fodé Ballo-Touré (Monaco, 5,40 mln €)

Junior Messias (Crotone, Prestito 2,60 mln €)

Alessandro Florenzi (Roma, Prestito 1,00 mln €)

Principali Cessioni Milan (Stagione 2021/22):

Gianluigi Donnarumma (PSG, Gratuito)

Hakan Çalhanoğlu (Inter, Gratuito)

Jens Petter Hauge (Eintracht Francoforte, Prestito con obbligo di riscatto)

Principali Acquisti (Stagione 2022/23):

Charles De Ketelaere (Club Bruges, 35,50 mln €)

Junior Messias (Crotone, Riscatto 5,50 mln €)

Alessandro Florenzi (Roma, Riscatto 2,70 mln €)

Malick Thiaw (Schalke 04, 8,80 mln €)

Divock Origi (Liverpool, Gratuito)

Principali Cessioni (Stagione 2022/23):

Franck Kessié (Barcellona, Gratuito)

Alessio Romagnoli (Lazio, Gratuito)

Jens Petter Hauge (Eintracht Francoforte, Riscatto 8,00 mln €)

L'AVVENTURA FRANCESE AL RENNES: PIÙ OMBRE CHE LUCI - Neanche il tempo di una stagione in Francia: è quanto dura l'avventura, complicata, di Massara al Rennes terminata lo scorso maggio. E la squadra conclude l'anno al 12° posto in classifica con 41 punti e tre allenatori cambiati (Julien Stephan, Jorge Sampaoli e Habib Beye). Si notano, in positivo, le cessioni effettuate: Desire Doué al Psg per circa 50 milioni di euro, i 23 milioni spesi dalla Roma per Enzo Le Fée e i 20 sborsati dal Bayer Leverkusen per Martin Terrier. Tuttavia, gli investimenti in entrata non hanno sempre garantito il rendimento atteso. L'esborso più cospicuo, 20 milioni per Seko Fofana dall'Al-Nassr a gennaio, ha prodotto un contributo limitato (19 partite, un gol e un assist). Altri acquisti onerosi come Albert Grønbaek (15 mln dal Bodø/Glimt, poi mandato in prestito al Southampton, Brice Samba (14 mln dal Lens), Anthony Rouault (13 mln dallo Stoccarda), Kyogo Furuhashi (12 mln dal Celtic), Mikayil Faye (10,3 mln dal Barcellona), Glen Kamara (10 mln dal Leeds) e Carlos Andrés Gómez (10 mln dal Salt Lake) non hanno, per diverse ragioni, inciso come sperato o hanno richiesto un periodo di adattamento, contribuendo a un'annata con più ombre che luci dal punto di vista dei risultati sportivi, nonostante le positive operazioni in uscita. Anche gli arrivi di Leo Østigård (7 mln dal Napoli) e altri giocatori con investimenti minori non hanno cambiato le sorti della stagione.

Principali Acquisti Rennes (Stagione 24/25):

Seko Fofana (Al-Nassr, 20 mln €)

Albert Grønbaek (Bodø/Glimt, 15 mln €)

Brice Samba (Lens, 14 mln €)

Anthony Rouault (Stoccarda, 13 mln €)

Kyogo Furuhashi (Celtic, 12 mln €)

Mikayil Faye (Barcellona, 10,3 mln €)

Glen Kamara (Leeds, 10 mln €)

Carlos Andrés Gómez (Salt Lake, 10 mln €)

Jota (Al-Ittihad, 8 mln €)

Leo Østigård (Napoli, 7 mln €)

Principali Cessioni Rennes (Stagione 24/25):

Désiré Doué (PSG, 50 mln €)

Enzo Le Fée (AS Roma, 23 mln €)

Martin Terrier (Bayer Leverkusen, 20 mln €)

Amine Gouiri (Olympique Marsiglia, 19 mln €)

Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen, 15 mln €)

Arthur Theate (Eintracht Francoforte, 13 mln €)

Benjamin Bourigeaud (Al-Duhail SC, 10 mln €)

Jota (Celtic Glasgow, 10 mln €)

Matthis Abline (FC Nantes, 10 mln €)

Guéla Doué (Strasburgo, 6 mln €)