Roma imbattuta da 3 anni con Di Bello. 2 precedenti diretti col Torino: una vittoria e un ko

Sarà Marco Di Bello ad arbitrare la Roma, per la 31esima volta in carriera, nell'ultima giornata della stagione 2024/25. Il fischietto di Brindisi aumenterà così il suo bilancio con i giallorossi, la squadra più arbitrata in carriera: 17 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte il ruolino complessivo tra campionato e Coppa Italia. 4 vittorie nelle ultime 4 gare arbitrate tra il 2022/23 e questa stagione, in cui Di Bello ha diretto Empoli-Roma (0-1) e Roma-Parma (5-0). Da più di tre anni, con 6 gare nel periodo, la Roma è imbattuta con il 43enne alla direzione di gara: l'ultima sconfitta è nei quarti di Coppa Italia contro l'Inter (2-0 per i nerazzurri nel febbraio del 2022), con la stessa avversaria, tre mesi prima, l'ultimo ko in campionato (0-3 all'Olimpico).

13 i precedenti del Torino con Di Bello, divisi tra 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Nel bilancio anche due sfide con la Roma: lo 0-2 con cui i granata si imposero all'Olimpico nel gennaio del 2020 e la vittoria dei giallorossi per 1-0 in trasferta alla giornata inaugurale del 2018/19, con rete decisiva di Dzeko.

LR24