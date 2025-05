Ancora Piccinini contro il Milan: arbitrò il 3-1 dei rossoneri in Coppa Italia

Sei vittorie e tre sconfitte, il bilancio di Marco Piccinini non conosce mezze misure con la Roma. In questa stagione, il direttore di gara di Forlì ha diretto due volte la Roma, una in campionato (1-0 al Cagliari all'Olimpico) e un'altra in Coppa Italia, proprio contro il Milan, nel 3-1 con cui la squadra di Coinceiçao guadagnò la semifinale della competizione. Le altre sconfitte risalgono al 2022/23, in casa della Cremonese, e nel 2020/21, al 'Tardini' contro il Parma.

Più ristretto l'elenco dei precedenti del Milan: 5 sfide, con 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, arrivata nell'ultima gara arbitrata, lo 0-1 dell'Atalanta a San Siro.

LR24