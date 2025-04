Per Roma-Hellas Verona torna Pairetto: in questa stagione due vittorie giallorosse con il fischietto piemontese. Un pareggio nella stagione 21/22 nell'unica sfida tra capitolini e scaligeri

Sarà Luca Pairetto l'arbitro designato per Roma-Hellas Verona, match valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma per sabato alle 20:45. È la terza volta che i giallorossi incontrano il fischietto piemontese in questa stagione dopo le vittorie arrivate contro Lazio (2-0) e Como (2-1). La sfida contro i lagunari aveva acceso non poche proteste per una direzione non propriamente adeguata da parte del direttore di gara della sezione di Nichelino. Nella stagione 2021/2022, l'unico incontro tra Roma ed Hellas Verona diretto da Pairetto e terminato per 2-2. In quella partita ci furono i buonissimi esordi di Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. I giallorossi di José Mourinho riuscirono a pareggiare la gara negli ultimi minuti, grazie alle reti di Volpato e del centrocampista classe 2002. Il bilancio generale con la Roma è di 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 18 incontri e l’ultimo ko risale alla stagione 2021/22 (Bologna 1-0 Roma).

LR24