Fabbri torna ad arbitrare la Roma in un big match dopo i pareggi con Milan e Napoli. L'ultima sconfitta dell'Inter con il direttore di gara risale al 26 agosto 2022

Sarà Michael Fabbri l'arbitro di Inter-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15. Per il direttore di gara sarà il terzo big match dei giallorossi su quattro incroci stagionali: dopo l'1-0 contro il Torino, il fischietto della sezione di Ravenna ha arbitrato i pareggi per 1-1 contro Milan e Napoli. In entrambe le occasioni però fu bocciato dai quotidiani e le sue prestazioni furono ritenute insufficienti. In totale Fabbri ha diretto la Roma in 17 partite (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) ed è la quarta squadra più arbitrata in carriera.

Positivo anche il bilancio dell'Inter con il quarantunenne: 10 successi, 2 pareggi e 2 ko in 14 precedenti. In questa stagione Fabbri ha incontrato due volte i nerazzurri e lo ha fatto sempre in Coppa Italia: vittoria per 2-0 contro la Lazio ai quarti di finale e pareggio per 1-1 nell'andata della semifinale contro il Milan. L'ultima sconfitta della Beneamata risale al 26 agosto 2022, quando perse 3-1 contro i biancocelesti.

LR24