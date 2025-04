Con Sozza quest'anno il 5-1 di Firenze. Per la Lazio 2 vittorie in 6 precedenti

Simone Sozza arbitrerà per la 13a volta la Roma nel derby di domenica sera: fin qui 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio con i giallorossi. In questa stagione, il fischietto milanese ha diretto il 5-1 con cui la Fiorentina ha battuto la squadra allora di Juric all'andata, non privo di polemiche per alcune decisioni arbitrali, e la vittoria per 2-1 in casa dell'Udinese lo scorso gennaio.

6, invece, i precedenti di Sozza con la Lazio, l'ultimo risalente all'inizio di questa stagione quando la squadra di Baroni vinse per 3-2 in casa del Torino. Il bilancio è completato da 3 sconfitte, con Napoli e Sassuolo in Serie A, col Milan nei quarti della Coppa Italia 2021/22. Un pari, con l'Atalanta, e la seconda vittoria che corrisponde al primo match arbitrato da Sozza con i biancocelesti, 1-3 in casa dell'Empoli.

LR24