Torna Pairetto dopo il derby: 11 vittorie in 17 precedenti per la Roma. Como sempre sconfitto nei due incontri con l'arbitro in questa stagione

Sarà Luca Pairetto l'arbitro di Roma-Como, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. I giallorossi incontrano quindi il fischietto della sezione di Nichelino per la seconda volta in stagione e l'unico precedente nell'annata 2024/25 è il Derby della Capitale vinto per 2-0 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. La partita fu particolarmente accesa e, in seguito ai ripetuti battibecchi tra i calciatori in campo e alla rissa finale, terminò con due espulsioni (Taty Castellanos per la Lazio e l'head of performance Mark Sertori per i giallorossi). La prestazione del direttore di gara non fu brillantissima e venne bocciata dai quotidiani.

Il bilancio generale con la Roma è di 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 17 incontri e l'ultimo ko risale alla stagione 2021/22 (Bologna 1-0 Roma). Pairetto arbitrerà il Como per la terza volta in questo campionato e i lariani sono sempre stati sconfitti (1-5 con la Lazio e 1-2 con l'Atalanta). In generale, in 8 precedenti i lombardi hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e il successo manca addirittura dal 2011.

LR24