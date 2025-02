Torna Chiffi dopo il 4-1 al Lecce. "Il peggior arbitro della mia carriera" secondo Mourinho

Ci sarà Chiffi, alla seconda stagionale con la Roma dopo il 4-1 dell'Olimpico contro il Lecce, a far rispettare il regolamento nella trasferta di Parma in programma domenica alle 18. Il direttore di gara tornò ad arbitrare la Roma a dicembre dopo una lunga pausa partita da Monza-Roma (1-1) del maggio 2023, oltre un anno e mezzo prima. Al termine di quella sfida il commento di Mourinho fu durissimo: "Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera, è dura. E io in tanti anni ho trovato tanti arbitri scarsi. Di solito quando si parla così è perché può aver influito sul risultato. Non è questo il caso. Non ha inciso nel risultato, ma è dura giocare con questo arbitro".

In totale, con Chiffi, la Roma ha 10 precedenti composti da 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. In trasferta, soprattutto, la Roma con Chiffi non ha mai vinto, raccogliendo, oltre al pari di Monza, solo sconfitte a Milano, contro Inter e Milan, e, seppur a tavolino, contro il Verona alla prima del 2020/21 per il 'caso Diawara'.

Col Parma, invece, sono 7 i precedenti con un equilibrio perfetto: 2 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi. Un solo precedente in stagione: il successo per 2-1 in casa del Venezia a novembre.

LR24