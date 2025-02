Terza volta con Zufferli: ko con polemiche contro l'Empoli a inizio stagione. Il Venezia con lui non ha mai vinto

Sarà Zufferli, della sezione di Udine, l'arbitro di Venezia-Roma, in programma domenica alle 12.30. Sarà la terza sfida con i giallorossi, finora incontrati nella sconfitta interna con l'Empoli (1-2) alla seconda giornata di campionato, con polemiche per il mancato rigore su Shomurodov nel finale. L'altra sfida ha visto invece sorridere la Roma dopo il 3-1 all'Olimpico contro il Genoa.

Sale a 5 il totale dei precedenti del Venezia con il direttore di gara friulano, tutte senza vittoria e che partono addirittura dalla Serie D, quando nel 2016 i lagunari pareggiarono 2-2 in casa del Mestre. Poi due pareggi e una sconfitta in Serie B, con gli 0-0 contro Cagliari e Brescia e il ko per 2-1 della passata stagione col Como. Infine, unico precedente nel massimo campionato, è lo 0-2 interno subìto dall'Atalanta lo scorso 20 ottobre.

LR24