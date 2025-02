Marin e i suoi fratelli...in scadenza: ecco quando scadono i contratti dei Primavera

LAROMA24.IT - Da fiore all'occhiello del club al rischio di veder volare via il talento a parametro zero: oltre al rinnovo di alcuni 'grandi', sul tavolo della Roma è d'attualità la questione legata alle scadenze e ai rinnovi di contratto dei ragazzi che militano in Primavera. "In un contesto normale si cerca di negoziare due anni prima perché farlo all'ultimo alza i costi. Dobbiamo far sì che non si ripeta. Dobbiamo anticipare", spiegava Florent Ghisolfi il 9 febbraio scorso in un'intervista al 'Corriere della Sera'. E ancora il ds: "Con alcuni giocatori le discussioni sono lunghe e complesse, con molti ragazzi siamo più avanti, se il calciatore non vede la Roma come parte del suo progetto, per noi non c'è problema. La Roma va meritata".

Ma quali e quanti ragazzi possono già accordarsi con altri club e rischiano di salutare i colori giallorossi al termine di questa stagione? Dal portiere Renato Marin, terzo portiere della prima squadra dato già in direzione Paris-Saint Germain, ai punti fermi Mattia Mannini e Giulio Misitano, fino a Sergej Levak, Lovro Golic e Lan Jovanovic.

Le scadenze di contratto dei giocatori della Roma Primavera

SCADENZA 2025:

Renato Marin (10/07/2006)

Giulio Misitano (30/01/2005)

Mattia Mannini (8/07/2006)

Luka Mlakar (27/4/2006)

Sergej Levak (3/05/2006)

Lovro Golic (5/03/2006)

Lan Jovanovic (14/03/2006)

SCADENZA 2026:

Mohamed Seck (20/04/2006) scadenza 2026

Leonardo Graziani (21/05/2005) scadenza 2026

Kevin Zefi (11/02/2005) scadenza 2026

Atanas Kehayov (16/05/2007) scadenza 2026

Filippo Reale (24/02/2006) scadenza 2026

Jacopo Mirra (10/07/2006) scadenza 2026

SCADENZA 2027:

Buba Sangaré (6/08/2007)

Giorgio De Marzi (18/04/2007)

Tommaso Marchetti (13/03/2007)

Alessandro Sugamele (22/02/2007)