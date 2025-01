Sozza torna dopo il 5-1 di Firenze. L'ultima vittoria è lontana più di un anno

Simone Sozza arbitrerà per la 12a volta la Roma in carriera che diventerà, al termine della sfida con l'Udinese, la squadra più diretta in carriera. Il più recente degli 11 precedenti è il 5-1 con cui si concluse Fiorentina-Roma, con il rigore concesso alla Fiorentina che varrà il 2-0 condito da diverse proteste. Nella ripresa verrà anche espulso Hermoso ma qui la decisione non pare contestabile. Prima ancora Sozza aveva arbitrato il 2-2 a Napoli con De Rossi nella passata stagione e la sconfitta per 1-0 in casa della Juventus con Mourinho a fine 2023. L'ultimo successo della Roma, quindi, risale all'ottobre del 2023, col 4-1 della Roma sul Cagliari allenato da Ranieri. In totale: 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con la squadra giallorossa.

Soltanto 2, invece, i precedenti dell'Udinese ed entrambi terminati con una sconfitta per i friulani: 0-1 con la Salernitana nel 2022 e, due stagioni prima, ko per 2-0 in casa del Parma.

LR24