Secondo incrocio tra la Roma e Zufferli: unico precedente il ko contro l'Empoli e il mancato rigore su Shomurodov

Sarà Luca Zufferli l'arbitro di Roma-Genoa, partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Per il fischietto della sezione di Udine sarà la diciottesima gara del massimo campionato italiano in carriera e sarà il secondo incrocio con i giallorossi dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro l'Empoli. In occasione di quella sfida (secondo turno della Serie A 2024/25), l'arbitro si rese protagonista in negativo di un episodio: nei minuti di recupero Paulo Dybala colpisce il palo, la palla arriva a Eldor Shomurodov, il quale viene sbilanciato da Emmanuel Gyasi con una trattenuta prima di calciare. Arbitro e VAR hanno lasciato correre, ma restano davvero tantissimi i dubbi sulla mancata concessione del rigore.

Sono due, invece, i precedenti con il Genoa: la vittoria per 1-0 nella stagione 2022/23 contro il Modena (Serie B) e la sconfitta per 2-1 in casa del Frosinone nell'annata 2023/24.

LR24