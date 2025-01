Quarto derby in carriera per Guida e secondo consecutivo dopo l'1-0 di Mancini: dal 2020 solo 2 vittorie per la Roma in 16 incontri

Sarà Marco Guida l'arbitro di Roma-Lazio, derby valido per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata dirigerà il secondo derby consecutivo dopo l'1-0 firmato da Gianluca Mancini nella passata stagione (6 aprile 2024, 31esima giornata della stagione 2023/24).

In questa annata il fischietto ha arbitrato la Roma in due occasioni e si tratta del pareggio per 0-0 contro la Juventus e della sconfitta per 0-2 contro l'Atalanta.

Per il quarantatreenne sarà il quarto Derby della Capitale in carriera: 1-1 nella stagione 2019/20, 3-2 per la Lazio nel 2021/22 e 1-0 per la Roma nel 2023/24. In occasione del match vinto dai biancocelesti non mancarono le polemiche, con José Mourinho che criticò aspramente l'operato di Guida: "L’arbitro e il VAR non sono stati all’altezza di questa partita fantastica. Sul secondo gol della Lazio l'arbitro ha sbagliato in campo e anche il VAR ha commesso un errore, da 2-0 poteva essere 1-1. Manca anche il secondo giallo a Leiva... Ci sono state alcune situazioni simili a quella di Pellegrini, ma in questo caso non c'è stato alcun cartellino. L’arbitro ha influenzato il match".

Negli ultimi anni i risultati dei giallorossi con Guida sono altamente negativi: dal 2020 sono appena 2 le vittorie in 16 partite. Nel complesso il bilancio è di 11 successi, 9 pareggi e 14 sconfitte in 34 sfide (la Roma è la seconda squadra più arbitrata dal classe '81). Per quanto riguarda la Lazio, il bilancio è di 9 vittorie, 7 pareggi e 12 ko in 28 gare.

LR24