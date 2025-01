7 vittorie e un solo pareggio ma ricco di polemiche: è Abisso, l'arbitro delle polemiche in Roma-Genoa

8 partite, 7 vittorie e un pareggio: il bilancio della Roma con Rosario Abisso è particolarmente roseo nonostante in quello 0-0 col Genoa le polemiche non mancarono per un gol annullato per presunto fallo di Zaniolo, poi espulso per proteste. Da quella sfida passarono oltre due anni prima che Abisso tornasse ad arbitrare la Roma e lo ha fatto lo scorso 29 settembre nella vittoria per 2-1 sul Venezia.

14, invece, i precedenti di Abisso col Bologna con un bilancio in equilibrio: 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo risale al febbraio 2024, con la vittoria per 2-0 sul Verona.

LR24