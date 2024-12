Occhio al rosso con Rapuano: 4 espulsioni in 4 precedenti. Nessuna vittoria nelle ultime 3 partite con la Roma

4 precedenti e una sola vittoria per la Roma con Rapuano che in due degli ultimi tre precedenti espulse almeno un romanista. Fu Mourinho il primo, durante Roma-Torino, allontanato per proteste nella gara terminata 1-1 con il rigore sbagliato da Belotti al 90'. "Espulsione giusta", dirà poi l'allenatore portoghese.

Dopo quella gara, del novembre 2022, ci fu Roma-Milan nella stagione successiva con la vittoria dei rossoneri per 2-1 e stavolta il 'rosso' fu sventolato a Tomori. Ultimo precedente, con espulsione per Zalewski e Lukaku, nel pareggio con la Fiorentina per 1-1, ormai un anno fa. L'unica vittoria risale alla prima volta di Rapuano, di professione vigile urbano, nell'1-0 con l'Udinese nel settembre 2021. Ricapitolando: 4 partite, una vittoria e una sconfitta oltre a due pareggi.

Col Como, invece, la storia di Rapuano è più lunga visti i precedenti tra Serie B e l'ex Lega Pro. Un solo incontro di Serie A arbitrato da Rapuano, l'1-1 in casa del Genoa lo scorso 7 novembre. Nel resto delle gare 2 vittorie, tra B e C, 3 sconfitte e altri 2 pareggi.

LR24