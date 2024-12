Di Bello, l'arbitro che fece vergognare Mourinho: con lui il Parma non vince da 5 anni

Marco Di Bello, domenica alle 12.30, fischierà il 29° calcio d'inizio di una partita della Roma nella sua carriera. I giallorossi, infatti, sono la squadra più arbitrata dal direttore di gara di Brindisi: 15 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte il bilancio complessivo, con l'ultimo precedente che risale ormai quasi ad un anno fa. Vittoria per 2-1 in casa della Salernitana nel gennaio del 2024, partita sbloccata da un calcio di rigore realizzato da Dybala. Nelle ultime 4 sfide, 2 vittorie, con Salernitana e Sampdoria, e prima c'erano stati i due pareggi con Udinese e Napoli. Proprio dopo l'1-1 al 'Maradona', José Mourinho attaccò così la direzione di gara: "Io non voglio parlare troppo, ma il signor Di Paolo (al Var, ndr) e Di Bello non so...Ma in alcuni momenti ho provato vergogna ad essere lì".

Sono 10, invece, i precedenti di Di Bello col Parma per uno score di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Sono 5 anni, anche se con appena tre gare arbitrate nel frattempo, che gli emiliani non riescono a vincere con Di Bello alla direzione di gara: l'ultimo successo è infatti del 14 dicembre 2019, con la vittoria in casa del Napoli per 2-1.

LR24