Con Massa la Roma non vince da oltre 2 anni. 3 precedenti contro il Napoli: 2 pareggi e una vittoria

Ci sarà Davide Massa domenica per Napoli-Roma. Per lui sarà la 31esima sfida dei giallorossi arbitrata, che diventerà così la squadra più diretta in carriera dall'arbitro della sezione di Imperia. Sono tre i precedenti diretti tra Roma e Napoli con il fischietto assegnato a Massa: gli ultimi due terminati in pareggio, 0-0 nel 2021 all'Olimpico e 1-1 all'ex San Paolo nel 2018. Nella stagione precedente, quella 2017/18, Massa diresse anche la vittoria della Roma in casa del Napoli per 4-2.

Con Massa, però, la Roma non vince addirittura da più di 2 anni, periodo nel quale ha diretto 6 volte i giallorossi con un bilancio di 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo successo risale all'ottobre del 2022, quando a San Siro la Roma superò l'Inter per 2 a 1. In totale, su 30 gare, 10 vittorie della Roma, 12 pareggi e 8 sconfitte.

Per il Napoli, invece, 16 vittorie, 3 pari e 5 ko delineano il profilo dei 24 incontri dei partenopei finora arbitrati da Massa.

LR24