Torna Fabbri dopo il disastro in Roma-Sassuolo sul contatto Kumbulla-Berardi. I giallorossi non vincono con lui da oltre due anni

Sarà Michael Fabbri l'arbitro che dirigerà Roma-Torino, match valido per la decima giornata di Serie A e in programma giovedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi incontrano nuovamente il direttore di gara classe '83 dopo oltre un anno e l'ultimo precedente è stato ricco di polemiche: la Roma di José Mourinho perse 3-4 in casa contro il Sassuolo ma la partita fu gravemente condizionata dall'espulsione di Marash Kumbulla (con conseguente calcio di rigore in favore dei neroverdi) nei minuti di recupero del primo tempo per condotta violenta nei confronti di Domenico Berardi. In quell'occasione l'arbitro però non punì l'esterno del Sassuolo, il quale diede prima un calcio al difensore giallorosso.

Il bilancio dei giallorossi con Fabbri è di 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 14 incontri e il successo manca da oltre due anni (Spezia 0-1 Roma, 27 febbraio 2022).

Il Torino è invece la seconda squadra più arbitrata da Fabbri (17 precedenti, primo l'Empoli a quota 19) e il bilancio è negativo: 4 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. I granata non vincono un match arbitrato da lui da quasi tre anni (Torino 1-0 Hellas Verona, 19 dicembre 2021).

