NICHOLAS GANCIKOFF: chi è? Dal 2009 'uomo degli stadi' di mezza Italia. Nel 2016 poteva diventare ad del Milan

Dalle pagine de 'Il Messaggero', questa mattina viene svelato il nuovo frontman della Roma nel dossier stadio: è Nicholas Gancikoff Carrega, classe 1974, Oxford e Columbia School of Business le basi della sua preparazione accademica prima di farsi un nome, soprattutto in Italia, per le varie società che negli hanno tentato di mettere su un nuovo impianto di proprietà.

A partire da Massimo Moratti, che nel 2009 affidò a Gancikoff lo studio di fattibilità per un nuovo stadio dell'Inter. "Stiamo progettando qualcosa di mai visto: un vero e proprio polo dell’intrattenimento" dirà l'italo-inglese, CIO della Solar Investment Group, società che dal 2010 si occupa di energie rinnovabili con sede a due passi dal Duomo, a Milano. Si avvicineranno al manager, negli anni, anche Genoa, Sampdoria, Bologna e Atalanta per consulenze sulla costruzione di un nuovo stadio. Ma è con Milano Gancikoff ha intrecciato più volte il proprio percorso: dopo l'Inter, infatti, il manager torna a comparire alle cronache nel 2016 quando pare destinato al ruolo di amministratore delegato del Milan in caso di cessione ai cinesi della Galatioto Sports Partners. Talmente vicina che le cronache del tempo raccontano di un incontro tra Galliani e Montella, che avrebbe allenato i rossoneri nella stagione successiva, a cui fu presente anche lo stesso Gancikoff.

Non se ne farà nulla ma non sarà l'ultima connessione tra Gancikoff e il Milan: nel marzo del 2023, infatti, compare come uomo di fiducia della CAA Icon, advisor di Cardinale per il progetto stadio dei rossoneri a San Donato. Quel ruolo che adesso gli spetterà a Roma.

