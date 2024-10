Il romano La Penna torna dopo Cagliari-Roma. 3 precedenti e nessuna vittoria per il Monza

Sarà Federico La Penna ad imboccare il fischietto domenica alle 18 per Monza-Roma. La prima particolarità è, inevitabilmente, sul luogo di nascita e dunque sulla sezione di appartenenza: Roma e Roma1. Ha diretto per la prima volta la Roma alla 1ª giornata di campionato, nel pareggio a reti bianche col Cagliari. Caduto il vincolo di territorialità, infatti, gli arbitri hanno potuto iniziare da poco tempo a dirigere squadre della propria città di nascita. La Penna, infatti, nella scorsa stagione ha diretto anche Bologna-Lazio.

3, invece, i precedenti col Monza: il più recente è lo 0-0 in casa del Bologna nella passata stagione. Gli altri risalgono ad oltre un decennio fa, quando La Penna diresse Avellino-Monza di Coppa Italia in Serie C, con la vittoria dei campani per 1-0, e ancora prima, nel 2011, sempre Monza-Avellino, stavolta di Lega Pro, finito 1-1.

