Con Massa la Roma non vince da 2 anni. Ma l'ultimo successo fu proprio contro l'Inter

Davide Massa torna ad arbitrare la Roma per la prima volta in questa stagione, l'ultimo precedente, infatti, è della puntata finale dello scorso campionato, quando l'allora squadra di De Rossi uscì sconfitta 2-1 in casa dell'Empoli. Un risultato che ha allungato a 5 la striscia di gare senza vittorie della Roma con l'arbitro della sezione di Imperia: prima di Empoli, tre pareggi, con Fiorentina, Lazio e Milan, intervallate dalla sconfitta nel derby per 1-0 nel marzo del 2023.

L'ultima vittoria, ormai lontana più di due anni fa, fu proprio contro l'Inter, sconfitta a San Siro in rimonta per 2-1 con le reti di Dybala e Smalling. 2 le sfide tra Roma e Inter arbitrate da Massa, oltre a quella del 2022, c'è un 1-1 del gennaio 2018. In totale, con i giallorossi, Massa ha fischiato in 29 incontri con 10 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte.

Decisamente migliore il bilancio del direttore di gara 43enne con l'Inter: 17 vittorie in 27 precedenti, completati da 5 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima proprio in quell'1-2 rimediato per mano della Roma a San Siro.

LR24