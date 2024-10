Arriva Sozza: con lui la Fiorentina non ha mai vinto

Simone Sozza è un arbitro della sezione di Seregno, in provincia di Monza, e nato a Milano. Il 37enne torna ad arbitrare la Roma per la prima volta in questa stagione: l'ultima occasione fu nel 2-2 a Napoli sul finire del campionato passato. Prima c'era stata la sconfitta per 1-0 in casa della Juventus e, nell'ottobre 2023, l'ultima vittoria giallorossa con Sozza alla direzione: 1-4 all'Unipol Domus di Cagliari.

In totale, il bilancio parla di 6 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte della Roma con Sozza. Il primo ko fu a Milano, contro l'Inter per 3-1, in cui Mourinho elogiò la prestazione del direttore di gara aggiungendo come con lui, la settimana precedente, la Roma avrebbe vinto a Napoli in una gara che fu accompagnata da polemiche.

Decisamente più scuro, invece, il bilancio di Sozza con la Fiorentina che in 4 precedenti non ha mai vinto. E fino ad agosto non aveva neanche mai raccolto un punto, il primo è arrivato alla 2a giornata nello 0-0 della squadra di Palladino contro il Venezia. Prima c'erano state tre sconfitte con Milan e Juventus in trasferta e Napoli al 'Franchi'.

LR24