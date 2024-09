Torna Abisso dopo oltre 2 anni e mezzo e il caos di Roma-Genoa. Con lui il Venezia non ha mai vinto

Dopo oltre due anni e mezzo, Rosario Abisso torna ad arbitrare una partita della Roma. Non succedeva dallo 0-0 all'Olimpico col Genoa, datata 5 febbraio 2022, nel quale fu espulso Zaniolo, in seguito alle proteste per un gol annullato nel finale. Prima di quel pareggio, la Roma aveva sempre vinto con il direttore di gara siciliano: 6 vittorie su 6 partite.

Con il Venezia, invece, sono 4 i precedenti di Abisso: un solo pareggio, con la Sampdoria nel dicembre 2021, e tre sconfitte. La più recente in Serie B, due campionati fa, quando la squadra allora allenata da Paolo Vanoli fu battuta dalla Reggina 1-0. Prima c'erano stati i ko contro Fiorentina (1-0) e Spezia (1-2).

Fin qui, Abisso ha diretto una sola gara in Serie A, il 2-3 dell'Udinese sul Parma, e 2 partite in Serie B.

LR24