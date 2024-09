Sarà Ermanno Feliciani l'arbitro di Roma-Udinese, partita valida per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Sarà il terzo incrocio tra il club giallorosso e il direttore di gara e nei due precedenti sono arrivati una vittoria (1-0 contro il Genoa negli ottavi di Coppa Italia 2022/23) e un pareggio (2-2 contro la Salernitana nella prima giornata di Serie A 2023/24). Esordio assoluto, invece, per Feliciani con l'Udinese.

