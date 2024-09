De Rossi, Friedkin come Pallotta: "Magari tornerà" e "Speriamo Daniele faccia sempre parte di questo club"

Dan e Ryan Friedkin come James Pallotta, nota ai tifosi e riferimento a Daniele De Rossi, prima da calciatore e ora da allenatore dopo i due momenti in cui è stato costretto a lasciare i colori giallorossi.

31 maggio 2019, James Pallotta "manda" una lettera ai tifosi della Roma dopo l'addio di Daniele ai colori giallorossi. Il riferimento a De Rossi: "Daniele è stato molto fedele alla Roma e la Roma è stata molto fedele a Daniele. La gente non può mettere in discussione la nostra fedeltà, perché abbiamo detto: ‘Daniele, ci piacerebbe che tu facessi parte della Roma per il resto della tua vita’. Questo per me è piuttosto leale. Non abbiamo mai detto “Addio, ci si vede, buona vita”. Vogliamo che Daniele faccia parte di questo Club per sempre e speriamo che questo succeda".

23 settembre 2024, la nota di Dan e Ryan Friedkin a seguito del licenziamento di De Rossi e delle dimissioni di Lina Souloukou: "Ci teniamo a dire questo: nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e magari un giorno tornerà alla Roma".