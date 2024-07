Martello DDR a Trigoria: 14 doppi allenamenti in 22 giorni di ritiro

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'inizio della Serie A 2024/25. C'è grande attesa per la nuova stagione e anche mister Daniele De Rossi è apparso subito carico, tanto da aver anticipato di un giorno l'inizio del ritiro (al via ufficialmente il pomeriggio del 7 luglio). Il tecnico, alla prima pre-season estiva sulla panchina giallorossa, ha stilato un piano di lavoro ben preciso, basato su un alto numero di allenamento e non risparmiando le doppie sedute.

In 22 giorni di ritiro (7 luglio escluso, dato che la squadra arrivò solamente nel pomeriggio) i calciatori hanno infatti svolto ben 14 doppi allenamenti: 6 (test inclusi) nella prima settimana, 4 nella seconda e ulteriori 4 nella terza (settimana attuale). Inoltre la squadra il 27 luglio ha svolto un'altra 'doppia seduta', formata dall'allenamento mattutino e dall'amichevole pomeridiana contro il Tolosa.

LR24