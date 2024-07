Da Brambilla a Wandell: tutti i 25 dirigenti e manager epurati nell'era Friedkin

LAROMA24.IT - L’ultimo Michael Wandell, dopo il caos scatenato dalla felpa “troppo celeste” messa in vendita dall’Adidas, il primo Giorgio Brambilla ormai oltre tre anni fa, nell’aprile del 2021. Nel mezzo altre 23 persone, tra dirigenti apicali e manager, che hanno dovuto lasciare Trigoria o gli ex uffici di Viale Tolstoj. Dall’arrivo dei Friedkin nell’agosto del 2020, infatti, le poltrone dirigenziali si sono spesso rivelate scomode, con frequenti cambi di management, a volte anche bruschi e improvvisi.

La forbice ha colpito ogni area, da quella commerciale, dove prima di Wandell si erano alternati, appunto, Brambilla e poi Noris, a quella finanziaria, con Francia progressivamente accantonato e sostituito a febbraio del 2024 da Annamaria Rabuano (entrata in società dal 2023), passando per la comunicazione, con il ruolo di Pietrafesa, allontanato lo scorso febbraio, raccolto ad interim da Gianni Castaldi, o le risorse umane con l’attuale responsabile, Arianna Sorrentino, che ha raccolto il testimone da Colombo, che a sua volta era succeduto a Murgo e ancor prima, fino all’autunno del 2020, vedeva Federica Bafaro al comando del dipartimento.

Totale: 25 dirigenti in meno di 4 anni, per un turnover che non aveva l'obiettivo di voltare pagina rispetto alla gestione Pallotta, visto che soltanto Francia e Pietrafesa avevano lavorato anche sotto la precedente proprietà, ma che ha coinvolto professionisti scelti e messi in sella proprio dai Friedkin e poi scaricati poco dopo. Un’ulteriore impennata, poi, si è registrata nell’ultimo periodo, coinciso con la nomina del terzo Ceo della gestione Friedkin. Dopo Fienga e Berardi, infatti, nell’aprile del 2023 approda Lina Souloukou a Trigoria. Da lì, affiancata dal General Counsel Lorenzo Vitali, unico dirigente ad aver superato tutte le mareggiate dall'arrivo dei Friedkin ad oggi, si contano 10 licenziamenti in appena 7 mesi, tra cui i due protagonisti del video a luci rosse che ha trovato ampio risalto nei mesi passati, oltre ad altri 6 dirigenti dimissionari.

In più, lo scorso 30 giugno, ha rappresentato la fine del rapporto per diversi professionisti, molti dei quali sono venuti a conoscenza della decisione di non proseguire il lavoro solo pochi giorni prima della naturale conclusione. Tra questi il responsabile sanitario Manara, oltre al medico Vincenzo Costa, gran parte del reparto scouting e molti fisioterapisti della prima squadra.

I DIRIGENTI ALLONTANATI DURANTE L'ERA FRIEDKIN:

CEO:

Fienga (via ad ottobre 2021)

Berardi (via ad aprile 2023)

Direttori commerciali:

Giorgio Brambilla (aprile 2021)

Ryan Noris (luglio 2023)

Michael Wandell (giugno 2024)

Responsabile dell’area Finance:

Giorgio Francia (febbraio 2024)

Responsabile dell’Area Comunicazione

Luca Pietrafesa (febbraio 2024)

Responsabili della Sicurezza:

Joel Kraus e Angelo Ruocco (dopo Guido Gombar, andato in pensione)

Direttrice del dipartimento Protocol:

Danielle Silvester (gennaio 2024)

COO:

Francesco Calvo (gennaio 2022)

Chief Marketing Officer:

Max Van den Doel (autunno 2023)

Responsabili HR:

Federica Bafaro (autunno 2020)

Roberto Murgo (autunno 2021)

Simone Colombo (aprile 2023)

Head of Global Partnership

Alex Scotcher

Responsabile del dossier stadio:

Stefano Scalera (dicembre 2021)

Responsabili dell’IT:

Fabrizio Preti (luglio 2022)

Giovanni Poltronieri (responsabile anche dell’ufficio acquisti, aprile 2023)

Sergio Di Vita (gennaio 2024)

Chief Global Sporting Officer:

Manolo Zubiria (febbraio 2021)

Chief digital innovation officer:

Enrique Garcia (aprile 2022)

Senior Project Manager:

Simone Loreti

Oltre a Marc Watts e Brian Walker, i dirigenti del Friedkin Group a cui erano state affidate le chiavi della Roma con Eric Williamson, l’unico rimasto.

I DIMISSIONARI:

Gianluca Gombar (responsabile settore giovanile, giugno 2024)

James Sparrow (director of partnership development, marzo 2024)

Tiago Pinto (Football GM, gennaio 2024)

Lorenzo Serafini (Commercial PR, ottobre 2023)

Carlotta Assetta (Marketing Operations Manager, autunno 2023)

Vincenzo Vergine (Responsabile Settore Giovanile, settembre 2023)

Francesco Pastorella (responsabile Roma Department, luglio 2023)

Luca Bertarini (Head of International Strategy, marzo 2023)

Paolo Monguzzi (Venue Business Director, febbraio 2023)

Valerio Gori (Head of Marketing, aprile 2022)

Morgan De Sanctis (Dirigente area sportiva, febbraio 2022)

I "TAGLI" DALL'ARRIVO DI LINA SOULOUKOU:

Novembre 2023: i due dipendenti protagonisti del caso del video a luci rosse.

Gennaio 2024: due dipendenti dell’area Finance.

Gennaio 2024: Danielle Silvester.

Febbraio 2024: Luca Pietrafesa, Giorgio Francia, Sergio Di Vita e una dipendente, l’Executive Assistant del direttore commerciale. Insieme a lei tre dipendenti dell’area comunicazione e dell’area media che sono ancora fuori dal club giallorosso, da metà febbraio. Destino toccato, pochi giorni fa, ad altri due dipendenti degli stessi settori.

Luglio 2024: Michael Wandell.