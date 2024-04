Torna Sozza dopo il ko per 1-0 contro la Juventus: 6 vittorie in 9 incroci per i giallorossi, ma solo sconfitte nei big match

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Napoli-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. Il trentaseienne dirigerà i giallorossi per la terza volta in stagione e l'ultimo precedente risale al 30 dicembre 2023, quando i capitolini persero 1-0 in casa della Juventus. Il bilancio della Roma con Sozza resta però positivo: in 9 precedenti (seconda squadra più arbitrata in carriera) infatti sono arrivate ben 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (entrambe nei big match: 3-1 contro l'Inter e 1-0 contro la Juventus).

Buono il feeling anche tra il Napoli e il direttore di gara: i partenopei hanno messo a referto 2 successi, 2 pareggi e 1 ko in 5 incroci.

LR24