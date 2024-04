Scontro Champions con il Bologna a Maresca, l'arbitro "irrispettoso e con i cartellini scelti": 7 vittorie, 5 pareggi e altrettanti ko in 17 precedenti

Sarà Fabio Maresca l'arbitro dello scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma lunedì 22 alle ore 18:30. L'ultimo incrocio tra i giallorossi (terza squadra più arbitrata dal direttore di gara) e il fischietto classe '81 risale alla sconfitta per 1-0 in casa dell'Inter datata 29 ottobre 2023 e il bilancio totale recita 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in 17 precedenti. Tante le polemiche con la squadra capitolina e soprattutto con José Mourinho, l'ultima delle quali proprio contro l'Inter: "I cartellini gialli sembravano scelti: i due centrali Mancini e Ndicka e i due di centrocampo Paredes e Cristante. Mi dispiace che l’arbitro non abbia avuto rispetto dei miei calciatori perché l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Ndicka e Mancini dimostra tutto".

Tredici, invece, gli incontri con il Bologna: 5 successi, 3 pareggi e 5 ko per i felsinei con Maresca. L'ultimo precedente è davvero positivo e risale alla vittoria contro la Lazio (18 febbraio) proprio allo Stadio Olimpico per 1-2.

LR24