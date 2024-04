Bilancio positivo per la Roma con Pairetto: 9 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte in 15 precedenti. Udinese a secco di successi dal 2019

Sarà Luca Pairetto l'arbitro di Udinese-Roma, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma domenica 14 aprile alle ore 18. Il trentanovenne ha diretto i giallorossi in 15 occasioni e il bilancio è positivo: 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 3 gennaio, quando la Roma vinse 2-1 contro la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ultimamente però il rapporto tra i capitolini e Pairetto non è idilliaco: José Mourinho infatti si lamentò spesso dell'arbitraggio del direttore di gara, tanto che in un Roma-Hellas Verona sfoggiò il gesto del telefono e fu successivamente espulso, mentre in un'altra occasione punzecchiò l'arbitro per un rigore dubbio concesso durante Udinese-Lazio: "Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro", la critica dello Special One nel postpartita di Roma-Salernitana.

Negativa, invece, la striscia dell'Udinese con Pairetto: in 13 incontri i friulani hanno vinto 3 volte, pareggiato in altrettante occasioni e rimediato ben 7 ko. L'ultimo successo dei bianconeri è datato addirittura 30 marzo 2019 (Udinese 2-0 Genoa) e a quel momento sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte.

LR24