Il ritorno di Di Bello dopo oltre un anno: una vittoria negli ultimi 11 precedenti

Di Bello sarà l'arbitro della Roma per la 28esima volta in carriera, a 15 mesi dall'ultima volta, l'1-0 in casa della Sampdoria deciso da un rigore di Pellegrini. Una vittoria che è servita a rompere una serie negativa lunga 10 partite, spalmate in quasi due anni, in cui la Roma aveva incassato appena 5 pareggi e 5 sconfitte. In totale, con la Roma, Di Bello ha soffiato per il triplice fischio in 14 successi, 6 pari e 7 ko.

6, invece, i precedenti della Salernitana con l'arbitro della sezione di Brindisi, equamente divisi tra 2 vittorie, un paio di pareggi e altrettante sconfitte. L'ultima gara risale alla stagione 2021/22 quando la squadra campana pareggiò 1-1 in casa col Cagliari.

LR24