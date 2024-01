Ecco Orsato, l'"arbitro che vorrei". 6 derby: nessuna vittoria della Roma

Daniele Orsato avrà l'onere di imboccare il fischietto mercoledì alle 18 all'Olimpico, quando andrà in scena il secondo, che poi diventerà terzo, derby stagionale. Stavolta, in palio, ci sarà una semifinale di Coppa Italia. La storia tra l'arbitro della sezione di Schio e Mourinho è chilometrica, tra le ultime pagine troviamo queste parole dell'allenatore portoghese dopo la gara col Bologna sul finale della passata stagione: "Orsato è un arbitro che mi piace, ma oggi ha sbagliato lui e ha sbagliato il VAR. Se però mi chiedete se lo vorrei anche la prossima partita, la risposta è sì". Tornerà ma non in un'occasione memorabile, visto il 4-1 del Genoa finale. A chi gli chiedeva, in un'intervista, se ci fosse un'antipatia degli arbitri verso Mourinho, Orsato rispose: "Nessuno di noi parte prevenuto, mai. L'arbitro prevenuto è un assurdo, abbiamo altre preoccupazioni".

Sono 6 i derby in carriera arbitrati da Orsato e nessuno ha visto la Roma uscire dal campo vincitrice. Gli ultimi 3 tutti persi: l'ultimo nel novembre del 2022 (0-1), con espulsione di Foti. Poi 3-0 l'anno precedente, quando l'allenatore era ancora Fonseca, e 1-3 nell'aprile del 2017. Andando indietro ci sono anche il pareggio per 2-2 del 2014/15 e lo 0-0 della stagione prima. Ad aprire il conteggio, il ricordo peggiore: derby di finale di Coppa Italia nel 2013.

Bilanci complessivi: per la Lazio 21 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte. Per la Roma: 13 vittorie, 14 pari e 14 ko.