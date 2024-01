Aureliano rincontra "il grande" Mou, ma la Roma con lui non ha mai vinto: il disastro di Venezia, il tè al VAR e i complimenti allo Special One

Roma-Atalanta, partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domenica 7 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Gianluca Aureliano.

I precedenti tra i giallorossi e il quarantatreenne non sono affatto positivi: il primo risale a un Venezia-Roma del 2021, match perso dai capitolini per 3-2 e ricco di decisioni arbitrali dubbie (dalla gestione dei cartellini al rigore molto dubbio per un presunto tocco di Cristante sul piede di Caldara); mentre il secondo è un Lecce-Roma del febbraio del 2022 terminato 1-1: "Ho parlato con Aureliano. È stata una partita difficile per tutti, anche per lui - le parole di Mou nel postpartita -. L’arbitro ha fatto il suo lavoro, ma manca il secondo giallo a Strefezza, che avrebbe potuto cambiare la partita. Aureliano ha dato il meglio e ha lasciato giocare, favorendo la bellezza".

Poco dopo Venezia-Roma Aureliano fu al VAR in Milan-Roma 3-1 del 6 gennaio 2022 e in quell'occasione fu assegnato ai rossoneri un rigore per un tocco di mano davvero dubbio di Abraham: "In un caso dubbio non puoi chiamare l’arbitro. Bevi il thè o la birra, ma lascia andare", il commento di Mourinho. Inoltre alla Roma fu negato un penalty piuttosto netto nonostante una vistosa trattenuta di Tonali in area ai danni di Zaniolo e, per concludere, i giallorossi terminarono quella partita in 9 per i rossi rimediati da Karsdorp e Mancini.

Aureliano fu al VAR in occasione di Roma-Fiorentina (1-1) di questa stagione e anche in questa partita i giallorossi rimasero in 9 uomini a causa delle espulsioni di Zalewski e Lukaku.

Nonostante i precedenti siano negativi (una sconfitta e un pareggio in 2 incontri da arbitro), Aureliano ha mostrato grande rispetto nei confronti di Mourinho durante Lecce-Roma. "Quante partite ha (Mourinho, ndr)? Dove ha giocato a calcio? Dimmi... Nessuno diventa un grande così", le dichiarazioni del direttore di gara durante la chiacchierata con il calciatore del Lecce Antonino Gallo nel tunnel dello Stadio Via del Mare.

Migliore, invece, il bilancio dell'Atalanta con Aureliano: in 6 incontri la Dea ha collezionato 3 vittorie (tra cui un 8-2 contro la Salernitana), 1 pareggio e 2 sconfitte.

