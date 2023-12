Roma-Cremonese a Pairetto: 14 precedenti, 8 vittorie, 3 sconfitte e altrettanti pareggi, ma quanti diverbi con Mou

Sarà Luca Pairetto a decidere l'ottavo di Coppa Italia fra Roma e Cremonese, che offrirà un biglietto per affrontare la Lazio nel turno successivo. I precedenti dei giallorossi con il fischietto di Torino sono positivi: 8 vittorie, 3 sconfitte e altrettanti pareggi nei 14 precedenti. Con Mourinho, però, il rapporto è tutt'altro che idilliaco. Nelle ultime stagioni sono stati tanti i diverbi tra lo Special One e Pairetto, dalla frase "Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro" pronunciata dopo Roma-Salernitana con riferimento a una gara della Lazio, al gesto del telefono seguito dalla scelta di abbandonare lo stadio senza rilasciare interviste dopo Roma-Verona 2-2, in cui il portoghese ha lamentato le eccessive perdite di tempo degli avversari.