Mourinho e la sua cooperativa del gol: Roma a segno con 12 marcatori diversi, nessuna come lei in Serie A

Il rebus Sassuolo domenica è stato risolto da Rasmus Kristensen, eroe di giornata con rigore guadagnato e poi gol della vittoria, seppur con deviazione. Non è il solito marcatore giallorosso, non è Lukaku, non è Dybala e non è neanche Belotti (rispettivamente a quota 6, 4 e 3 gol in campionato) e non è un caso. La Roma di José Mourinho quest'anno è una vera e propria cooperativa del gol: sono ben 12 i calciatori ad aver timbrato il cartellino in queste prime 14 giornate di Serie A. Nessun'altra squadra ha portato in gol così tanti calciatori: sono infatti ferme a quota 11 Juventus, Frosinone e Fiorentina. I giallorossi ad aver segnato in campionato sono Lukaku (6), Dybala (4), Belotti (3), El Shaarawy, Cristante, Aouar e Mancini (2), Pellegrini, Spinazzola, Azmoun, Renato Sanches e Kristensen (1). La squadra che ha portato in gol meno giocatori è la Salernitana, ferma a quota 5.

LR24