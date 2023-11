Secondo derby di fila per Massa: arbitrò l'1-0 di marzo con espulsione di Ibanez. Con la Lazio il pari manca da 3 anni

Secondo derby consecutivo per Davide Massa che riprende il fischietto della stracittadina romana, in programma domenica alle 18 all'Olimpico, dopo aver diretto anche l'ultima, dello scorso marzo, terminata 1-0 per la Lazio con espulsione di Ibanez dopo 33 minuti e poi, nel finale, di Cristante e Marusic. È questo l'unico derby romano arbitrato in carriera da Massa che negli ultimi tempi incontra la Roma soltanto per big match: dal 2021 soltanto una sconfitta, contro la Juventus nel 3-4 in rimonta all'Olimpico, due pareggi (contro Napoli e Milan) e le vittorie con Atalanta, due anni fa, e Inter, nella scorsa stagione. Nel complesso: 26 precedenti, 10 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte.

La Lazio, invece, ha un precedente più recente del derby: la sconfitta per 2-0 in casa del Milan all'inizio di questa stagione. In totale, nei 25 incontri tra Massa e la Lazio si contano 11 successi dei biancocelesti, 5 pari (che manca da 3 anni esatti, dall'8 novembre 2020, 1-1 con la Juventus) e 9 sconfitte.

LR24