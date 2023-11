Seconda volta con Massimi: lo scorso anno l'1-0 alla Cremonese. Primo incontro con l'Udinese

Seconda volta per l'arbitro Luca Massimi con la Roma: l'unico precedente risale alla 2a giornata dello scorso campionato, nel successo all'Olimpico per 1-0 con la Cremonese. Altri due precedenti vicini ai colori giallorossi possono essere rintracciati a livello di Primavera, con i derby del 2017/18 (2-2) e nell'anno precedente, con il 5-0 della Roma sulla Lazio nei quarti di Coppa Italia.

SarĂ la prima volta, invece, dell'Udinese con l'arbitro della sezione di Termoli. Anche qui, gli unici incontri sono nella categoria Primavera: sconfitta per 3-1 in casa dell'Atalanta nel dicembre 2017 e, nella serie cadetta del campionato giovanile, un successo per 2-1 in casa del Brescia nella stagione 2014/15.

