Europa League, in arrivo gli squali della Champions: ecco chi può scendere sul cammino della Roma. Feyenoord e Young Boys le uniche sicure

LAROMA24.IT - Ieri sera è andato in archivio il penultimo turno di Champions League prima del fischio finale della fase a gironi. Superato il primo step, si completerà il quadro anche delle altre competizioni europee con le terze della Champions che cadranno in Europa League e, di conseguenza, le terze classifica dalla seconda competizione atterreranno in Conference League.

Stanno per arrivare, per dirla alla Mourinho, gli "squali" della Champions. Un discorso che la Roma dovrà seguire da vicino se non riuscirà, tra stasera e giovedì 14 dicembre, a superare lo Slavia Praga, oggi avanti per 3 gol di differenza reti. Infatti, in caso di arrivo al 2° posto, bisognerà passare per il playoff proprio con le squadre in arrivo dalla Champions League.

Questo il quadro, ad oggi, delle squadre che possono cadere dall'alto: Galatasaray, Lens, Braga, RB Salisburgo, Feyenoord, Newcastle, Young Boys, Shakhtar Donetsk.

GIRONE A - Bayern Monaco già qualificato e 3 squadre che, nell'ultimo turno, si giocheranno l'ultimo posto verso gli ottavi di Champions, la retrocessione in Europa League e l'eliminazione: Galatasaray e Copenhagen, avversarie nell'ultima giornata e a pari punti con differenza reti favorevole ai danesi. Un punto dietro a loro può sperare ancora il Manchester United che però dovrà sfidare il Bayern Monaco.

GIRONE B - Arsenal e Psv già agli ottavi. Resta un posto in Europa League per Lens o Siviglia, coi francesi avanti di 3 punti. All'ultimo turno c'è in programma proprio la sfida tra le due, in Francia, col Lens che avrà due risultati su tre.

GIRONE C - Più aperto il girone del Napoli, ora secondo e con tre punti di vantaggio col Braga, che però all'ultima giornata sarà ospite al 'Diego Maradona'. In caso di pareggio, il Braga sarebbe certo del terzo posto anche nell'ipotesi in cui l'Union Berlino, ultimo a 2 punti dai portoghesi, batta il Real Madrid.

GIRONE D - Real Sociedad e Inter si giocheranno le prime due posizioni mentre RB Salisburgo e Benfica si sfideranno per decidere chi proseguirà in Europa League. Nettamente favorito il Salisburgo che giocherà in casa, ha due risultati su tre e anche in caso di sconfitta con un gol di scarto manterrà il terzo posto.

GIRONE E - Tutto definito qui: il Feyenoord tornerà in Europa League.

GIRONE F - Psg, Newcastle e Milan: una andrà agli ottavi di Champions, un'altra in Europa League. Si decide negli ultimi 90': il Psg, avanti di due punti rispetto alle altre, giocherà in casa del Borussia Dortmund, Newcastle-Milan sarà l'altra sfida che determinerà il resto. In caso di pareggio saranno gli inglesi a scendere in Europa League.

GIRONE G - Anche qui tutto già scritto: sarà lo Young Boys a scendere in Europa League.

GIRONE H - Porto-Shakhtar, all'ultima giornata, deciderà chi andrà avanti in Champions e chi retrocederà in Europa League. In caso di pareggio saranno gli ucraini a fare un passo indietro.