Smalling e gli infortuni: giorni di stop più che raddoppiati dal Manchester United alla Roma

La stagione 2023/24 della Roma di José Mourinho non è iniziata nel migliore dei modi e i risultati parlano chiaro: decimo posto in classifica in Serie A con solamente 11 punti in 8 giornate. Una delle cause di questo avvio piuttosto difficoltoso è sicuramente riconducibile all'emergenza infortuni che ha colpito la squadra, infatti attualmente ai box ci sono Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Renato Sanches, Diego Llorente e Chris Smalling, oltre ai lungodegenti Tammy Abraham e Marash Kumbulla.

Proprio l'assenza del centrale inglese, ai box addirittura dalla terza giornata di campionato, si è rivelata molto pesante e la difesa sembra aver perso la solidità della passata stagione, costringendo anche Bryan Cristante ad abbassarsi al centro del reparto.

Nelle prime uscite stagionali Smalling è apparso in ritardo di condizione e anche il blocco difensivo ne ha risentito, infatti con lui in campo la Roma ha subito 6 gol in 3 gare (Roma-Salernitana 2-2, Hellas Verona-Roma 2-1 e Roma-Milan 1-2). Il trentatreenne ha dovuto fare i conti con un fastidio tendineo all'inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale, che non gli ha permesso di rendere al meglio e addirittura di rimanere ai box per oltre un mese. Ora Chris sembra essere pronto per tornare in campo alla ripresa del campionato, ovvero il 22 ottobre alle ore 12:30 per Roma-Monza (nona giornata di Serie A), ma lo staff medico non vuole affrettare i tempi.

IL RAPPORTO DI SMALLING CON GLI INFORTUNI

La carriera di Chris Smalling è caratterizzata da numerosi infortuni sin dai tempi del Manchester United. Nelle nove stagioni disputate con la maglia dei Red Devils il classe '89 è stato costretto a fermarsi più volte per problemi fisici e traumatici, che gli sono costati ben 313 giorni in tribuna. Questa problematica si è ripetuta anche nell'avventura nella Capitale, infatti dall'annata 2019/2020 ha saltato 305 giorni a causa degli infortuni, che arriveranno almeno a 316 nel caso in cui rientri con il Monza. La media però è molto più alta rispetto al periodo trascorso al Manchester United: considerando la stagione calcistica, costituita da circa 10 mesi, si tratta infatti di circa 3.5 giorni di stop al mese durante l'avventura con i Red Devils. Nel periodo alla Roma, invece, questo dato è addirittura più che raddoppiato: nelle 4 stagioni più i due mesi di quella attuale la media è di 7.5 giorni al mese. L'annata 2022/23 può considerarsi una vera e propria eccezione, infatti Smalling accusò solamente un problema muscolare alla coscia, che lo tenne fuori per 27 giorni. Nelle altre stagioni in giallorosso, invece, ha sempre rimediato almeno tre stop.

