Serie A, il confronto con la stagione 2022/2023 dopo 10 giornate: 8 punti in meno per Roma e Napoli, solo l'Udinese ha fatto peggio

La stagione 2023/24 della Roma non è partita nel migliore dei modi e la classifica recita 14 punti dopo 10 giornate e nono posto in classifica. Gli uomini di José Mourinho si sono resi protagonisti di un inizio davvero disastroso, collezionando un solo punto nei primi tre turni (pareggio per 2-2 contro la Salernitana e sconfitte per 2-1 contro Hellas Verona e Milan). Il primo successo è arrivato contro l'Empoli (7-0), a cui però sono seguiti altri due risultati non esaltanti, ovvero il pareggio per 1-1 in casa del Torino e il pesantissimo ko per 4-1 contro il Genoa. Da questo match il rendimento dei giallorossi è cambiato, infatti sono arrivate tre vittorie consecutive (2-0 contro il Frosinone, 1-4 contro il Cagliari e 1-0 contro il Monza) e una sconfitta per 1-0 in casa dell'Inter capolista.

Sono 14 quindi i punti ottenuti dalla Roma dopo 10 giornate, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Le reti realizzate sono 20, mentre quelle subite 13. Analizzando i risultati, il peggioramento dei capitolini è sotto gli occhi di tutti e anche le statistiche confermano il rendimento negativo: nella passata stagione la Roma aveva collezionato 22 punti dopo 10 giornate, facendo registrare ben 8 punti di differenza rispetto ad oggi. Stesso score totalizzato dal Napoli, che è passato dai 26 punti della scorsa stagione ai 18 di questo campionato. Peggio dei giallorossi e dei partenopei solamente l'Udinese, che ha addirittura 14 punti in meno rispetto all'annata 2022/23. La squadra maggiormente migliorata in termine di punti conquistati è invece il Bologna, +8 rispetto al precedente campionato.

LA CLASSIFICA COMPLETA ALLA DECIMA GIORNATA: LE DIFFERENZE DI PUNTI TRA LE DUE STAGIONI

SQUADRE PUNTI STAGIONE 2022/2023 PUNTI STAGIONE 2023/2024 DIFFERENZA PUNTI BOLOGNA 7 15 +8 INTER 18 25 +7 FIORENTINA 10 17 +7 JUVENTUS 16 23 +7 LECCE 8 13 +5 MONZA 10 13 +3 HELLAS VERONA 5 8 +3 TORINO 11 12 +1 MILAN 23 22 -1 SASSUOLO 12 11 -1 EMPOLI 11 7 -4 LAZIO 21 16 -5 ATALANTA 24 19 -5 SALERNITANA 10 4 -6 NAPOLI 26 18 -8 ROMA 22 14 -8 UDINESE 21 7 -14

N.B.: Frosinone, Genoa e Cagliari non sono presenti in questa classifica poiché nella passata stagione militavano in Serie B.

LR24