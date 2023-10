Riyadh Season nuovo main sponsor della Roma: ecco cos'è l'evento invernale da 'Guinness World Record' dell'Arabia Saudita

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - La telenovela è finita: l'AS Roma ha finalmente trovato il nuovo main sponsor e si tratta di Riyadh Season, uno degli eventi di intrattenimento e sport più importanti del mondo. Lo sponsor rimpiazza Digitalbits e già figura sulle maglie da gioco, prendendo quindi il posto della scritta 'SPQR'. La società giallorossa incasserà 25 milioni di euro complessivi (12.5 a stagione) e nell'accordo biennale è stato deciso anche di disputare due amichevoli in Arabia Saudita proprio durante la Riyadh Season e di aprire dei Roma Store nel paese asiatico. La partnership rappresenta l’accordo economico più vantaggioso mai sottoscritto dalla società capitolina nella sua storia, poiché Qatar Airways portò nelle casse del club complessivamente 30 milioni di euro, ma spalmati su tre anni.

La manifestazione va in scena ogni anno in Arabia Saudita, più precisamente a Riyadh, e dura ben cinque mesi, da ottobre a marzo. La Riyadh Season è già alla quarta edizione e fa parte della Saudi Seasons, un programma lanciato nel 2019 da diverse autorità saudite interconnesse tra cui il Ministero della Cultura, l'Autorità Generale per l'Intrattenimento, l'Autorità Generale per lo Sport e il Saudi Exhibition and Convention Bureau sotto la guida di un comitato guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman con l'obiettivo di ospitare 11 festival nelle diverse regioni del paese.

La Riyadh Season è l'evento più importante del mondo arabo e attira migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo (nel 2019 si sono registrati 10 milioni di visitatori): mostre, spettacoli, stand per la ristorazione, concerti (in questa edizione è prevista l'esibizione della famosissima cantane Shakira) e sport. Soffermandoci su quest'ultimo aspetto, nella Riyadh Season del 2022 si è svolta la Riyadh Season Cup, un'amichevole di super lusso in cui si sono affrontate PSG e Riyadh XI (la squadra composta dai migliori giocatori di Al-Hilal e Al-Nassr). La sfida ha fatto il giro del mondo, dato che da una parte vi era Lionel Messi e dall'altra Cristiano Ronaldo.

Ovviamente non vi è solo il calcio infatti nelle scorse edizioni si sono tenute delle gare automobilistiche e degli eventi legati alla WWE. Per quanto riguarda il festival di quest'anno, il 28 ottobre del 2023 si terrà l'epica "Battle of the baddest" tra il pugile Tyson Fury e l'ex campione dei pesi massimi UFC Francis Zavier Ngannou.

Inoltre le strutture presenti all'interno di questa manifestazione sono davvero incredibili, tanto da aver stracciato numerosi primati del 'Guinness World Record':

Lo scivolo più alto del mondo, con più corsie

Il maggior numero di ologrammi simultanei: cinque personaggi in uno spettacolo

Fuochi d'artificio lanciati da droni dalla maggiore distanza mai registrata

Il più grande studio di produzione musicale (Merwas), con una superficie di 4.023,83 metri quadrati

La più grande vettura Lego di Formula Uno

Il più grande modello in metallo di un personaggio immaginario, il robot manga Goldrake alto 33,7 metri

Le montagne russe più alte (46 metri di altezza)

La più grande sfera luminosa a LED

Il più grande lago artificiale

La Roma quindi continua a investire nel mercato estero e, dopo la tournée in Giappone, torna in Arabia Saudita a oltre 40 anni dall'ultima volta. "La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica - ha affermato Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita -. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo".

Anche la CEO giallorossa Lina Souloukou ha spiegato l'importanza di questo accordo: "La nostra partnership è il riconoscimento dell'AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita".