La Roma di Mourinho dopo la sosta: dalla corsa del portoghese sotto la Curva Sud, alla vittoria in rimonta a San Siro fino all'espulsione di Zaniolo. Tutti i precedenti

Il rientro in campionato dopo la sosta è sempre un grande punto interrogativo. Molti tifosi infatti si chiedono come tornerà la squadra a livello fisico e mentale dopo uno stop di due settimane, se riuscirà ad ottenere subito risultati positivi o se servirà qualche partita di rodaggio. Nonostante ciò la Roma di Mourinho è spesso riuscita a ricominciare con il piede giusto, fin dalla sua prima stagione sulla panchina giallorossa: nelle dieci partite disputate finora infatti sono arrivate ben 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sole sconfitte (media di 2,2 punti a partita). I gol fatti sono stati 19, mentre i subiti solamente 6. Miglior marcatore di questo speciale gruppo di partite Paulo Dybala, con 4 reti.

Stagione 2021/22

Da ricordare la vittoria 2-1 contro il Sassuolo del 12 settembre 2021, con la corsa di Josè Mourinho sotto la Sud dopo il gol decisivo di El Shaarawy al 91', arrivato dopo l'iniziale vantaggio di Cristante e il pareggio di Djuricic.

Sconfitta polemica invece il 17 ottobre 2021 in casa della Juventus, con l'arbitro Rocchi che fischia un rigore ai giallorossi (poi sbagliato da Veretout) rendendo inutile la successiva marcatura di Abraham. Finisce 1-0 con gol di Kean nel primo tempo.

Il 21 novembre 2021 arriva una vittoria importante in casa del Genoa sotto il segno del giovane Felix Afena-Gyan, entrato nella ripresa e autore di una doppietta spettacolare con due gol di pregevole fattura.

Milan-Roma 3-1 (06/01/2022)

La prima del 2022 è invece indigesta per gli uomini di Mourinho, un 3-1 in casa del Milan con un rigore causato da Abraham e i gol di Giroud, Messias e Leao.

Anche il ritorno contro il Genoa, giocato il 5 febbraio 2022, non è esente da polemiche: Zaniolo trova uno splendido gol nel finale ma l'arbitro Abisso annulla tutto per fallo precedente di Abraham: 0-0 e rosso per proteste per il classe 1999.

Sampdoria-Roma 0-1 (03/04/2022)

Il 3 aprile 2022 si gioca l'ultima partita dopo la sosta nella prima stagione di Mourinho, con i giallorossi che battono la Sampdoria a Marassi con un gol al 27' di Mkhitaryan.

Stagione 2022/23

Sono solo tre invece gli impegni dopo la sosta nella stagione 2022/23, per via dell'insolito Mondiale invernale giocato in Qatar. Il 1 ottobre 2022 la Roma trova un'importante vittoria (che mancava dal 2017) in rimonta a San Siro contro l'Inter, grazie ai gol di Dybala al 39' e di Smalling al 75' che rendono inutile l'iniziale vantaggio di Dimarco.

Il 4 gennaio 2023 la Roma torna in campo dopo una lunga pausa e batte 1-0 il Bologna con un rigore di Pellegrini al 6' minuto, con salvataggio di Abraham sulla linea nei minuti di recupero.

Roma-Sampdoria 3-0 (02/04/2023)

Il 2 aprile arriva un'altra vittoria per 3-0 contro una Sampdoria in netta difficoltà di gioco e risultati. Sblocca Wijnaldum al 57', Dybala all'88 chiude la partita ed El Shaarawy al 94' arrotonda il risultato.

Stagione 2023/24

Roma-Empoli 7-0 (17/09/2023)

In questa stagione l'unica partita dopo la sosta è stata la sfida serale tra Roma ed Empoli, vinta dai giallorossi con l'incredibile risultato di 7-0. A segno Dybala con una doppietta, Renato Sanches, Cristante, Lukaku, Mancini e Grassi con uno sfortunato autogol. Un risultato che all'Olimpico non si vedeva da più di 16 anni (7-0 al Catania nel 2006).